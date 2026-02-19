I membri del Consiglio di Amministrazione dell'European Leagues si sono radunati oggi, giovedì 19 febbraio, per la riunione di inizio 2026 durante la quale sono stati messi sul tavolo gli argomenti caldi per lo sviluppo del calcio professionistico nel vecchio continente.

In particolare - si legge nel comunicato dell'EL - i membri del Consiglio hanno ribadito l'importanza di:

affrontare la crescente polarizzazione finanziaria e sportiva nel calcio, apportando cambiamenti significativi ai modelli di distribuzione dei ricavi finanziari derivanti dalle competizioni internazionali per club e, parallelamente, promuovendo un più rigoroso controllo dei costi e delle normative sulle spese. In questo contesto, le leghe nutrono aspettative significative in relazione alle prossime discussioni e negoziazioni con la UEFA e l'EFC sul modello di distribuzione dei ricavi delle competizioni UEFA per club per il ciclo 2027/31. L'esito di questi negoziati dovrebbe portare a un modello di distribuzione migliorato, che offra maggiori garanzie e tutele per l'equilibrio competitivo, essenziale per offrire un calcio di qualità e fondamentale per garantire il continuo interesse dei tifosi, da cui dipendono i flussi di entrate derivanti da trasmissioni e sponsorizzazioni.

Implementare standard di buona governance e meccanismi più inclusivi per le parti interessate in tutti i processi decisionali relativi al calcio internazionale. La FIFA deve valutare attentamente, e attraverso una collaborazione significativa e inclusiva con le parti interessate, il suo approccio alla regolamentazione sia del Calendario Internazionale delle Partite (IMC) che del Sistema dei Trasferimenti, per garantire l'equilibrio nell'ecosistema calcistico. In questo contesto, l'azione legale intrapresa in relazione al quadro normativo che disciplina il Calendario Internazionale delle Partite è un passo necessario per garantire che le pratiche della FIFA siano conformi al diritto dell'UE. Ciò dovrebbe consentire l'emergere di un nuovo modello di governance in cui un'inclusione significativa delle parti interessate e processi decisionali collettivi diventino la norma e stabiliscano nuovi standard per il calcio internazionale.

Tutelare il valore del calcio professionistico attraverso politiche e normative di impatto a livello UE per una migliore tutela dei diritti di proprietà intellettuale, inclusa la lotta alla pirateria online. Ciò è fondamentale per garantire che il calcio professionistico continui a rafforzare la sua funzione sociale, supportando lo sviluppo del calcio lungo tutta la piramide e rafforzando la coesione sociale nelle comunità di tutta Europa".

"L'incontro ha permesso una discussione molto attiva e produttiva sui nostri obiettivi e focus per l'anno a venire - ha commentato al termine dell'incontro Claudius Schäfer, Presidente di European Leagues -. I prossimi mesi saranno cruciali per le decisioni che determineranno il futuro a lungo termine del calcio europeo. Per questo motivo, il Consiglio di Amministrazione è pienamente concentrato nel garantire che gli sviluppi relativi a questioni come il calendario delle partite internazionali, la distribuzione dei ricavi, il sistema di trasferimenti e la lotta alla pirateria online continuino a servire gli interessi dei campionati nazionali e dell'ecosistema calcistico in generale. Come Consiglio di Amministrazione, siamo pienamente uniti e determinati a collaborare in modo costruttivo con UEFA e FIFA, insieme ad altre parti interessate, per affrontare le sfide che il calcio si trova ad affrontare e cogliere le opportunità che si presentano. Questo è lo spirito con cui assumiamo le nostre responsabilità, cercando di soddisfare le esigenze e le aspettative dei tifosi di tutto il mondo, che rimangono la linfa vitale di questo sport".