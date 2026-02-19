"E' stata una gara dura, sapevamo della forza dell'avversario, specialmente qua in casa loro. E' arrivato un brutto risultato in una brutta notte per noi, ma dobbiamo stare tranquilli e dare tutto per passare il turno nel match di ritorno". Così Petar Sucic, parlando a UEFA.com al termine di Bodo/Glimt-Inter 3-1.

"E' difficile parlare della prestazione della squadra adesso, dovremo analizzare che errori abbiamo commesso per migliorare in vista della prossima gara", ha aggiunto il centrocampista croato.