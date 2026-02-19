Carlos Augusto crede che l'Inter non arriverà scarica alla gara di Lecce, nonostante la brutta notte vissuta a Bodo, dove è crollata sotto i colpi del Bodo/Glimt: "Giocare ogni tre giorni porta stanchezza, ma non ci sono scuse - le parole del brasiliano a Sportmediaset nella zona mista dell'Aspmyra Stadion -. Con la Juve è stata una partita pesante mentalmente e fisicamente, ma non è un alibi per il ko di oggi (ieri, ndr). Dovremo farci trovare pronti per il Lecce, abbiamo l'opportunità di dimostrare il nostro lavoro".

Il Milan ha pareggiato col Como, ora siete a +7 sulla seconda.

"Guardiamo tutte le partite, dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Se non vinciamo le nostre partite, non portiamo a casa niente. Dovremo essere concentrati per vincere a Lecce".