"È stato un uomo formidabile", ha detto Paolo Scaroni su Silvio Berlusconi in occasione della celebrazione dei 23 anni di Fondazione Milan, dove a proposito dello storico patron del Milan ha detto: "Ha avuto meriti imprenditoriali pazzeschi, meriti sportivi pazzeschi, meriti politici pure. Quante sono le persone nel mondo che possono vantare successi così importanti in tre campi diversi, in un grande paese come l’Italia?". E a proposito di titoli, l'attuale presidente dei rossoneri è stato incalzato sulla stagione attuale.

"Porca miseria, certo che voglio aggiornare la bacheca dei titoli. I tempi non sono stati facilissimi, ma mi sembra che nell’insieme abbiamo preso un percorso positivo" ha poi aggiunto con entusiasmo e decisione, mandando un messaggio all'Inter capolista di Serie A, avversaria numero uno del Milan che quest'anno concorre solo per lo scudetto.