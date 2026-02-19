Così come non è ottimista Cristian Chivu, anche Federico Balzaretti storce il naso di fronte all'infortunio di Lautaro Martinez. Dagli studi di Prime Video, l'ex Juventus teme che per il capitano nerazzurro il problema al polpaccio possa essere di entità importante: "Temo possa essere qualcosa di abbastanza serio. La non abitudine di giocare in un campo sintetico come quello del Bodo può portare a stimolazioni muscolari diverse e di conseguenza c'è il rischio che arrivino infortuni. Perdere Lautaro anche solo per 15 giorni sarebbe difficile per tutti, anche se l'Inter in attacco ha comunque le alternative e penso che il vero salto di qualità rispetto all'anno scorso l'ha fatto in attacco".