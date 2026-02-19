Il pareggio interno col Como impone al Milan di non fare voli pindarici in chiave scudetto, secondo Massimiliano Allegri: " I tifosi giustamente devono continuare a sognare, ma noi dobbiamo essere realisti perché stasera (ieri sera, ndr) non era facile vincere - ha spiegato il tecnico rossonero a Sportmediaset -. I ragazzi hanno stanno facendo bene, stiamo recuperando giocatori importanti e devono rimanere tranquilli e devono essere orgogliosi di quello che stanno facendo".

Nessuno tiene il passo dell'Inter in classifica, come sottolineato da Allegri: "L'Inter sta viaggiando a un media impressionante: su 25 partite ne ha vinte 20 e pareggiata una, con 4 sconfitte. Dobbiamo stare lì, dobbiamo tornare a vincere in casa col Parma. Dobbiamo mantenere il vantaggio sulla quinta e poi nel calcio non si sa mai perché se ne pareggi anche due perdi punti. Se la gara persa con il Bodo può far perdere terreno ai nerazzurri? Non sapevo neanche il risultato, ma l'Inter è una squadra forte ed è nettamente favorita. Noi dobbiamo pensare solamente a rimanere nella nostra posizione".