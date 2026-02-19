Appuntamento speciale su FcInterNews in collaborazione con Biapri, 49esima tappa della rubrica "Io giro l'Italia per te". I commenti di Bodo-Inter, le ultime su Lautaro e Zielinski.

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 19 febbraio 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Print