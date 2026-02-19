Spazio a commenti e analisi di Bodo Glimt-Inter 3-1, andata dei playoff di Champions League. L'Inter perde la partita e perde anche Lautaro per infortunio, ma restano da valutare le condizione degli altri giocatori come Zielinski. A Lecce senza tanti big. Il Como ferma il Milan che si porta a -7 dall'Inter. Giusto snobbare la Champions per il campionato?

