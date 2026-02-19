Pochi casi da moviola in Bodo-Inter, anche se restano tanti dubbi sulla regolarità dell'1-1 di Esposito come sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Alla mezzora, sul gol dell’Inter, lungo controllo del Var che poi dà il via libera. Da verificare se c’è un tocco con la mano di Pio Esposito mentre si gira per calciare verso la porta. Il braccio è attaccato al corpo, ma il tocco c’è e in quel caso c’è anche l’immediatezza che, da regolamento, porterebbe all’annullamento della rete. Il Var convalida ma il dubbio resta forte", si legge. Il tedesco Dingert convalida dopo il controllo VAR.
Sezione: Rassegna / Data: Gio 19 febbraio 2026 alle 08:56 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Mannsverk (mental coach Bodo/Glimt): "Tanti ci sottovalutano ancora. In casa nostra è difficile perché..."
Giovedì 19 feb
