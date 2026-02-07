Il Pisa naviga in acque molto pericolose e il pareggio di Verona non ha migliorato una classifica già molto complicata. Prima di prendere Hjliemark al posto di Gilardino, la dirigenza dei toscani aveva pensato all'ex interista Matias Almeyda, come dichiarato dall'AD del Pisa, Giovanni Corrado: “Non entrò in shortlist, ma quest’estate avevamo come candidato forte Almeyda. Ci abbiamo parlato tanto, poi ha ricevuto l’offerta del Siviglia”, ha detto a Sky Sport.