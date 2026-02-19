Yann Sommer assolto sul primo gol del Bodo/Glimt di Sondre Brunstad Fet, meno quando a segnare è Jens Petter Hauge per il 2-1. Questa è la sentenza di Julio Cesar a Prime Video: "Sul primo gol non credo sia stato un errore di Sommer, forse va troppo più con la mano e se l'avesse tenuta un po' più su avrebbe preso il pallone, ma se fosse riuscito a respingerlo avremmo potuto parlare di miracolo. Sul secondo aveva le mani troppo giù per fare una parata. È stato un bel gol, la palla ha preso velocità, ma si poteva fare un po' meglio. Non è stato un errore, il miracolo ci poteva stare, ma le mani erano posizionate troppo giù. Se avesse avuto le mani più su si poteva fare la parata".