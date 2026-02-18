Anche Petar Sucic arriva ai microfoni di Prime Video per dire la sua dopo il brutto tonfo dell'Inter contro il Bodo/Glimt.

Come ti spieghi questo risultato?
“Non è un buon risultato ma dobbiamo rimanere calmi. Abbiamo la partita in casa da giocare e dobbiamo dare tutto per vincere e andare agli ottavi. È stata una brutta serata, ma questo è il calcio; abbiamo giocato in casa di una buona squadra”.

È mancato qualcosa?
“Non lo so, dobbiamo rivedere la partita per analizzare cosa è successo. Dobbiamo essere più pericolosi in fase offensiva e creare più occasioni per vincere. Oggi abbiamo preso gol troppo semplici”.

Mer 18 febbraio 2026 alle 23:50
Christian Liotta
