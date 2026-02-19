Problemi difensivi per l'Inter in campo europeo. Come riporta oggi Opta, infatti, quella nerazzurra è soltanto la seconda squadra nella storia della Champions League a subire almeno tre reti in quattro gare consecutive della fase ad eliminazione diretta. 

La prima era stata il Bayer Leverkusen tra febbraio 2005 e febbraio 2014, con cinque gare di fila. 

