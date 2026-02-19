Dopo l'infuocato Inter-Juventus dello scorso fine settimana, anche il recupero di Milan-Como ha avuto una forte coda polemica. Alcune decisioni arbitrali di Mariani non hanno convinto, in primis il mancato secondo giallo nel finale a Saelemaekers (che magari non avrebbe influito sul risultato di San Siro ma avrebbe portato alla squalifica del belga).

Nella stessa gara ha rischiato l'espulsione Fabregas, che dalla propria area tecnica ha interferito con un'azione proprio dell'esterno belga del Milan, ed è stato invece allontanato Allegri, insieme al team manager dei lariani Calandra. I dissidi sono poi proseguiti in prossimità della sala conferenza tra i due allenatori. "Sei un bambino che ha inizato ora ad allenare, sei un co...e", la frase che Allegri avrebbe pronunciato verso Fabregas secondo i colleghi di TMW.