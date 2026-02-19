Senza Denzel Dumfries, senza Hakan Calhanoglu, senza Nicolò Barella, senza Lautaro Martinez, (forse, stando a quanto filtrava ieri) senza Piotr Zielinski. Cinque titolari, tra l'altro tre centrocampisti. L'Inter che si sta ancora leccando le ferite dopo la negativa spedizione norvegese, già deve suo malgrado voltare pagina senza neanche avere il tempo di analizzare quanto accaduto all'Aspmyra Stadion. Sabato alle 18 il Lecce attende i nerazzurri al Via del Mare, promettendo battaglia dopo la pesante vittoria a Cagliari che ne rilancia le ambizioni salvezza. Insomma, il momento in casa nerazzurra non è dei migliori, in attesa di capire per quanto bisognerà rinunciare a Lautaro (domani gli esami al polpaccio).
Cristian Chivu l'ha già evidenziato ieri, per sabato dovrà fare la conta dei disponibili ma non per questo ha scelto la strada del vittimismo. La sua gestione della rosa in questa stagione, che ha praticamente coinvolto tutti, permette di avere elementi pronti a scendere in campo senza che tremino le gambe o manchi il rodaggio e anche a Lecce sarà così. Trasferta meno semplice di quanto non dica la classifica, ma che va affrontata senza calcoli per mantenere il prezioso vantaggio in classifica sul Milan, ieri arrivato a +7 dopo il pareggio dei rossoneri contro il Como, unica nota lieta di questo complicato mercoledì.
Purtroppo non ci sarà neanche molto tempo per preparare la partita contro i ragazzi di Eusebio Di Francesco, che qualche settimana fa uscirono sconfitti dal Meazza solo di misura grazie alla rete nella ripresa di Pio Esposito, cedendo pochi giorni dopo allo stesso modo contro il Milan (inzuccata decisiva di Niclas Fullkrug). Tradotto, quando vogliono i giallorossi sanno difendersi bene e con ordine e probabilmente è così che stanno preparando la sfida alla capolista da martedì scorso. Calcoli alla mano, l'Inter non avrà neanche le minime 72 ore di riposo tra un match e l'altro, perché il fischio d'inizio al Via del Mare arriverà 67 ore circa dopo quello finale di Daniel Siebert a Glimt.
E anche questo dettaglio non tende la mano a Chivu, che oltre a gestire il malumore della squadra dovrà anche dosare le forze in vista del return match dei playoff di Champions League martedì a San Siro contro il Bodo/Glimt. Nella speranza di poter recuperare qualcuno degli assenti per avere un ventaglio maggiore di scelta in una gara cruciale per il prosieguo della stagione.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 19:00 liveIO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB MONTEFIASCO. Ansia LAUTARO, novità ZIELINSKI
- 18:46 Maxi squalifica per l'ex interista Almeyda: sette giornate di stop in Liga
- 18:32 Scudetto, Leao non si lascia scoraggiare dal -7: "Non è uno sprint, ma una maratona"
- 18:18 Football Benchmark, Esposito vola: +27,7 milioni di valore rispetto a dicembre. Cresce anche Nico Paz
- 18:04 Balzaretti: "Temo che Lautaro abbia un problema serio. La disabitudine al sintetico porta al rischio infortuni"
- 17:49 fcinZielinski, filtra ottimismo. Il polacco non ha nulla di preoccupante e si candida per la trasferta di Lecce
- 17:25 Inter, difficoltà in difesa: c'è un dato preoccupante sui gol subiti in Europa
- 17:10 Pio Esposito-gol al Bodo/Glimt: è il secondo marcatore interista più giovane nella fase a eliminazione della Champions
- 16:56 Neanche 72 ore di riposo e si gioca a Lecce. Chivu con assenze in mediana, ma la gestione delle risorse aiuta
- 16:43 Inizia il cammino dell'Italia di Soncin nelle qualificazioni ai Mondiali: convocate le nerazzurre Glionna e Polli
- 16:28 Il Derby d'Italia di Betsson.sport: l'abbraccio tra Baggio e Adriano e beneficenza
- 16:14 Qui Lecce - Allenamento mattutino in vista della gara con l'Inter: assenti i soliti due
- 16:00 Akanji volta pagina dopo il ko di Bodo: "Abbiamo la possibilità di riprenderci al ritorno"
- 15:46 CdS - L'Inter si fa forza dei numeri in vista del Lecce. Ma quante incognite per Chivu!
- 15:32 Capello non ha dubbi: "Il Bodo mi ha sorpreso, ma al ritorno l'Inter si trasformerà"
- 15:18 Giudice Sportivo, il Milan perde Allegri per un turno. Stop anche per Nico Paz: niente Juventus
- 15:02 Borja Valero: "Sul sintetico il calcio è diverso. Ma non deve essere una scusante per l'Inter"
- 14:49 Chivu dopo Bodo-Inter 3-1: "Due gol di scarto, è tutto aperto. Turnover? Necessario, giochiamo ogni tre giorni"
- 14:35 Cassano: "Tonali e Barella scarsi. Inzaghi ha fatto disastri, Chivu andrà all'estero. Allegri è l'anticalcio"
- 14:21 Milan, Allegri: "Scudetto, dobbiamo essere realisti. Inter ko col Bodo? In campionato rimane nettamente favorita"
- 14:07 Il Podcast di FcIN - Bodo-Inter 3-1, l'analisi di Andrea Bosio: "Vale la pena investirci ancora energie?"
- 13:53 Carragher: "Bodo-Inter uno schock, ma guardate il primo gol: forse dovremmo rispettarli di più"
- 13:38 Bodo/Glimt, Hogh: "Felice di aver aiutato la squadra. Tre gol sufficienti per passare il turno? Non lo so"
- 13:24 Darmian, sorriso a metà a Bodo: "Mi ha fatto piacere tornare in campo, ma non posso essere soddisfatto dopo un ko"
- 13:10 Hojlund: "Scudetto, l'Inter è molto avanti ma gli infortuni possono capitare a tutti. Su Bastoni ed Eriksen..."
- 12:56 Zilliacus: "Superstar dell'Inter surclassate dal Bodo. Quando provai a prendere il club dissi che..."
- 12:42 Serie A, gli arbitri della 26esima giornata: Manganiello per Lecce-Inter, in sala VAR Paterna-Aureliano
- 12:35 Carlos Augusto: "A Lecce dovremo farci trovare pronti. Milan? Non portiamo a casa niente, se non vinciamo le nostre partite"
- 12:28 Sucic a UEFA.com: "Brutta notte per l'Inter, ma dobbiamo stare tranquilli e dare tutto nel match di ritorno"
- 12:14 Chivu vede il lato positivo dopo la sconfitta di Bodo: "Per come ci abbiamo provato credo sia la strada giusta"
- 12:00 LAUTARO out FINO alla SOSTA? Ansia ZIELO: è EMERGENZA. FAVORE dal COMO, dibattito SCUDETTO-CHAMPIONS
- 11:45 Julio Cesar: "Sommer incolpevole sul primo gol del Bodo. Ecco cosa avrebbe potuto fare sul secondo"
- 11:30 Angolo Tattico di Bodo/Glimt-Inter - Darmian alto a destra chiude l’azione, Hauge e Fet sovrappongono
- 11:16 CdS - Serataccia Inter: non è bastato nemmeno il fattore Pio Esposito
- 11:02 Henry: "Inter? La situazione del calcio italiano è questa. E gli ultimi risultati del Bodo..."
- 10:48 CdS - Inter, dalla Norvegia due pessime notizie. Consola il pari del Milan
- 10:34 Costacurta critico col campo del Bodo/Glimt: "Non difendo l'Inter, ma qui si fa un altro calcio"
- 10:20 Polemiche anche in Milan-Como: Saelemaekers graziato dal rosso, espulso Allegri. Lite tra tecnici in zona stampa
- 10:06 Carlos Augusto: "Nel secondo tempo presi due gol su due occasioni. Ma c'è ancora il ritorno"
- 09:52 Darmian: "E' ancora tutto aperto. Inter-Juve archiviata, non penso che..."
- 09:38 Pagelle TS - Male tutta la difesa e gli interni di centrocampo. Thuram, ingresso impalpabile
- 09:24 TS - Inter, disfatta in Norvegia. L'eliminazione sarebbe una macchia perché...
- 09:10 Pagelle CdS - Darmian ok, Esposito non basta, Mkhitaryan 4,5
- 08:56 Moviola GdS - Forti dubbi sulla rete dell'1-1 di Esposito
- 08:42 Pagelle GdS - Esposito il migliore, Lautaro e Darmian si salvano, poi solo insufficienze. Il peggiore è Mkhitaryan, flop Chivu
- 08:28 GdS - Lautaro ko: Chivu pessimista. E pure Zielinski è uscito malconcio...
- 08:16 Esposito unica luce in una notte di tempesta artica. Chivu torna da Bodo con pensieri in più e Lautaro in meno
- 08:00 GdS - L'Inter scivola su un campo inaccettabile: ko esagerato. Aveva ragione Mourinho...
- 07:30 La Lega Calcio boccia il ddl sull'azionariato popolare: "Rischio di evidenti effetti negativi"
- 00:08 videoBodo-Inter 3-1, Tramontana: "Al ritorno servirà una mezza impresa senza Lautaro. Lo perderemo per tanto tempo"
- 00:00 Meno male che Nico c'è
- 23:58 Bodo/Glimt, Knutsen a sorpresa a Prime: "Partita non perfetta, siamo stati anche fortunati nel risultato"
- 23:55 Bodo/Glimt-Inter, la moviola - Siebert applica un metro permissivo. VAR decisivo nel gol di Esposito
- 23:51 Sky - Inter in ansia per Lautaro: fissato il giorno degli esami strumentali
- 23:51 Bodo/Glimt, Hauge a Prime: "Gol all'Inter da ex milanista? Sempre bello segnare, è stato emozionante"
- 23:50 Sucic a Prime Video: "Brutta serata ma questo è il calcio. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta"
- 23:50 Chivu in conferenza: "Guadagnati punti in campionato? Pensiamo a noi: prima al Lecce, poi al ritorno col Bødo"
- 23:49 Chivu a ITV: "Dobbiamo leccarci le ferite e pensare alla prossima. Ecco cosa dirò ai ragazzi"
- 23:45 Kasper Høgh Player of the Match, il panel UEFA: "Partita generosa, con due assist e un gol"
- 23:41 Milan, Allegri: "L'Inter ha numeri impressionanti, guardo il +8 dalla quinta. Poi nel calcio non si sa mai"
- 23:36 Chivu a Sky: "Adattarsi a condizioni del genere non è stato facile, ma è tutto aperto. Lautaro? Per me lo perdiamo per un po'"
- 23:36 Sucic a ITV: "Dobbiamo analizzare gli errori per non ripeterli, restiamo calmi al ritorno"
- 23:31 Darmian a ITV: "È stato un periodo difficile, mi metto a disposizione. È ancora tutto aperto"
- 23:30 Chivu a Prime: "Lautaro, infortunio abbastanza serio. E ci sono altri giocatori che dobbiamo valutare domani"
- 23:25 Esposito a ITV: "Dopo un ko per 3-1 non è il caso di concentrarsi sul mio gol. A San Siro fondamentale il tifo"
- 23:25 Champions League - Fuochi d'artificio e 3-3 tra Brugge e Atlético Madrid. Bayer Leverkusen corsaro ad Atene
- 23:16 Darmian a Prime Video: "Tutto aperto per la qualificazione, ora analizziamo gli errori commessi"
- 23:12 Mezzo sorriso per l'Inter da San Siro, Milan bloccato sull'1-1 dal Como: nerazzurri a +7 su Allegri
- 23:11 Darmian a Sky: "Ko che fa male, ma abbiamo ancora 90' da giocare e faremo di tutto per ribaltare il risultato"
- 23:11 Lautaro out dopo 60 minuti: affaticamento al polpaccio, nelle prossime ore ci saranno gli esami