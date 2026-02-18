L'Inter cade 3-1 in casa del Bodo/Glimt nell'andata dei playoff di Champions League. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i norvegesi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 18 febbraio 2026 alle 23:09
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
