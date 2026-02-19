Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante Arturo Di Napoli analizza così il momento dell'Inter in campionato ma anche quello delle italiane in Champions League, decisamente desolante: "Il Milan ha consegnato il titolo ieri? L'Inter ha dato una spallata importante al campionato. Chivu ha dato energia, entusiasmo, è un'Inter che convince anche. La spallata di ieri è importante. La Champions va affrontata diversamente, perché affronti le migliori. Devi essere preparato fisicamente e mentalmente".

Sulle chance in Champions delle italiane: "Sull'Inter dico che Chivu abbia plasmato una squadra che gestisce sempre in maniera uguale. Ha plasmato un gruppo che se la giochi sempre, che ha il coraggio di giocarsela su ogni fronte. E' una squadra quadrata, non credo abbia snobbato la partita. In questo momento l'Inter ha trovato una squadra che fisicamente e mentalmente sta meglio di tante altre squadre europee. La Juve doveva ragionare a un certo punto sul ritorno. Non la vedo tragica per il ritorno, neanche per la Juve. Sarà più dura per l'Atalanta. Per me Inter e Juve possono passare".