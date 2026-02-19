"E' uno shock quando vedi il Bodo che batte l'Inter ma se vedi alcuni dei gol che segnano, specie il primo, e le squadre che hanno battuto in questa stagione, ti rendi conti che possono giocare come una squadra da Champions e forse dovremmo rispettarli un po' di più". E' il commento di Jamie Carragher dagli studi di CBS Sports Golazo dopo Bodo Glimt-Inter di ieri.