Nessuna novità dall'allenamento del Lecce andato in scena questa mattina, al Centro Sportivo di Martignano, a due giorni dal match contro l'Inter: Eusebio Di Francesco ha guidato una seduta a cui non hanno partecipato i soliti due: Francesco Camarda, ancora assente per l'infortunio alla spalla, e Medon Berisha che ha proseguito il lavoro personalizzato.