Niente rientro immediato dalla Norvegia: l'Inter tornerà in Italia solo questa mattina, poi domani si imbarcherà di nuovo con destinazione Lecce. "L’obiettivo è, evidentemente, quello di proseguire la seria positiva in campionato, arrivata a 12 vittorie nelle ultime 13 giornate, con l’unica eccezione del pareggio con il Napoli, a San Siro - scrive il Corsport -. I nerazzurri viaggiano ancora più spediti in trasferta, visto che hanno messo assieme 8 vittorie consecutive. L’ultimo stop, peraltro sempre contro la squadra partenopea, risale addirittura allo scorso 15 ottobre. Inoltre, Sommer ha letteralmente blindato la sua porta, tenuto conto che ha infilato una serie di 5 clean-sheet uno dietro l'altro. L’ultimo a batterlo è stato il genoano Vitinha, il 14 dicembre".
Ma è chiaro che il match con il Bodo ha lasciato in eredità diverse incognite, soprattutto fisiche. Si è fermato Lautaro e rischia di farlo pure Zielinski. E poi la temperatura: si passerà dal -11 percepito in Norvegia ai 12 gradi del Salento...
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - News
Altre notizie
- 16:00 Akanji volta pagina: "Non abbiamo fatto abbastanza a Bodo, ma abbiamo la possibilità di riprenderci al ritorno"
- 15:46 CdS - L'Inter si fa forza dei numeri in vista del Lecce. Ma quante incognite per Chivu!
- 15:32 Capello non ha dubbi: "Il Bodo mi ha sorpreso, ma al ritorno l'Inter si trasformerà"
- 15:18 Giudice Sportivo, il Milan perde Allegri per un turno. Stop anche per Nico Paz: niente Juventus
- 15:02 Borja Valero: "Sul sintetico il calcio è diverso. Ma non deve essere una scusante per l'Inter"
- 14:49 Chivu dopo Bodo-Inter 3-1: "Due gol di scarto, è tutto aperto. Turnover? Necessario, giochiamo ogni tre giorni"
- 14:35 Cassano: "Tonali e Barella scarsi. Inzaghi ha fatto disastri, Chivu andrà all'estero. Allegri è l'anticalcio"
- 14:21 Milan, Allegri: "Scudetto, dobbiamo essere realisti. Inter ko col Bodo? In campionato rimane nettamente favorita"
- 14:07 Il Podcast di FcIN - Bodo-Inter 3-1, l'analisi di Andrea Bosio: "Vale la pena investirci ancora energie?"
- 13:53 Carragher: "Bodo-Inter uno schock, ma guardate il primo gol: forse dovremmo rispettarli di più"
- 13:38 Bodo/Glimt, Hogh: "Felice di aver aiutato la squadra. Tre gol sufficienti per passare il turno? Non lo so"
- 13:24 Darmian, sorriso a metà a Bodo: "Mi ha fatto piacere tornare in campo, ma non posso essere soddisfatto dopo un ko"
- 13:10 Hojlund: "Scudetto, l'Inter è molto avanti ma gli infortuni possono capitare a tutti. Su Bastoni ed Eriksen..."
- 12:56 Zilliacus: "Superstar dell'Inter surclassate dal Bodo. Quando provai a prendere il club dissi che..."
- 12:42 Serie A, gli arbitri della 26esima giornata: Manganiello per Lecce-Inter, in sala VAR Paterna-Aureliano
- 12:35 Carlos Augusto: "A Lecce dovremo farci trovare pronti. Milan? Non portiamo a casa niente, se non vinciamo le nostre partite"
- 12:28 Sucic a UEFA.com: "Brutta notte per l'Inter, ma dobbiamo stare tranquilli e dare tutto nel match di ritorno"
- 12:14 Chivu vede il lato positivo dopo la sconfitta di Bodo: "Per come ci abbiamo provato credo sia la strada giusta"
- 12:00 LAUTARO out FINO alla SOSTA? Ansia ZIELO: è EMERGENZA. FAVORE dal COMO, dibattito SCUDETTO-CHAMPIONS
- 11:45 Julio Cesar: "Sommer incolpevole sul primo gol del Bodo. Ecco cosa avrebbe potuto fare sul secondo"
- 11:30 Angolo Tattico di Bodo/Glimt-Inter - Darmian alto a destra chiude l’azione, Hauge e Fet sovrappongono
- 11:16 CdS - Serataccia Inter: non è bastato nemmeno il fattore Pio Esposito
- 11:02 Henry: "Inter? La situazione del calcio italiano è questa. E gli ultimi risultati del Bodo..."
- 10:48 CdS - Inter, dalla Norvegia due pessime notizie. Consola il pari del Milan
- 10:34 Costacurta critico col campo del Bodo/Glimt: "Non difendo l'Inter, ma qui si fa un altro calcio"
- 10:20 Polemiche anche in Milan-Como: Saelemaekers graziato dal rosso, espulso Allegri. Lite tra tecnici in zona stampa
- 10:06 Carlos Augusto: "Nel secondo tempo presi due gol su due occasioni. Ma c'è ancora il ritorno"
- 09:52 Darmian: "E' ancora tutto aperto. Inter-Juve archiviata, non penso che..."
- 09:38 Pagelle TS - Male tutta la difesa e gli interni di centrocampo. Thuram, ingresso impalpabile
- 09:24 TS - Inter, disfatta in Norvegia. L'eliminazione sarebbe una macchia perché...
- 09:10 Pagelle CdS - Darmian ok, Esposito non basta, Mkhitaryan 4,5
- 08:56 Moviola GdS - Forti dubbi sulla rete dell'1-1 di Esposito
- 08:42 Pagelle GdS - Esposito il migliore, Lautaro e Darmian si salvano, poi solo insufficienze. Il peggiore è Mkhitaryan, flop Chivu
- 08:28 GdS - Lautaro ko: Chivu pessimista. E pure Zielinski è uscito malconcio...
- 08:16 Esposito unica luce in una notte di tempesta artica. Chivu torna da Bodo con pensieri in più e Lautaro in meno
- 08:00 GdS - L'Inter scivola su un campo inaccettabile: ko esagerato. Aveva ragione Mourinho...
- 07:30 La Lega Calcio boccia il ddl sull'azionariato popolare: "Rischio di evidenti effetti negativi"
- 00:08 videoBodo-Inter 3-1, Tramontana: "Al ritorno servirà una mezza impresa senza Lautaro. Lo perderemo per tanto tempo"
- 00:00 Meno male che Nico c'è
- 23:58 Bodo/Glimt, Knutsen a sorpresa a Prime: "Partita non perfetta, siamo stati anche fortunati nel risultato"
- 23:55 Bodo/Glimt-Inter, la moviola - Siebert applica un metro permissivo. VAR decisivo nel gol di Esposito
- 23:51 Sky - Inter in ansia per Lautaro: fissato il giorno degli esami strumentali
- 23:51 Bodo/Glimt, Hauge a Prime: "Gol all'Inter da ex milanista? Sempre bello segnare, è stato emozionante"
- 23:50 Sucic a Prime Video: "Brutta serata ma questo è il calcio. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta"
- 23:50 Chivu in conferenza: "Guadagnati punti in campionato? Pensiamo a noi: prima al Lecce, poi al ritorno col Bødo"
- 23:49 Chivu a ITV: "Dobbiamo leccarci le ferite e pensare alla prossima. Ecco cosa dirò ai ragazzi"
- 23:45 Kasper Høgh Player of the Match, il panel UEFA: "Partita generosa, con due assist e un gol"
- 23:41 Milan, Allegri: "L'Inter ha numeri impressionanti, guardo il +8 dalla quinta. Poi nel calcio non si sa mai"
- 23:36 Chivu a Sky: "Adattarsi a condizioni del genere non è stato facile, ma è tutto aperto. Lautaro? Per me lo perdiamo per un po'"
- 23:36 Sucic a ITV: "Dobbiamo analizzare gli errori per non ripeterli, restiamo calmi al ritorno"
- 23:31 Darmian a ITV: "È stato un periodo difficile, mi metto a disposizione. È ancora tutto aperto"
- 23:30 Chivu a Prime: "Lautaro, infortunio abbastanza serio. E ci sono altri giocatori che dobbiamo valutare domani"
- 23:25 Esposito a ITV: "Dopo un ko per 3-1 non è il caso di concentrarsi sul mio gol. A San Siro fondamentale il tifo"
- 23:25 Champions League - Fuochi d'artificio e 3-3 tra Brugge e Atlético Madrid. Bayer Leverkusen corsaro ad Atene
- 23:16 Darmian a Prime Video: "Tutto aperto per la qualificazione, ora analizziamo gli errori commessi"
- 23:12 Mezzo sorriso per l'Inter da San Siro, Milan bloccato sull'1-1 dal Como: nerazzurri a +7 su Allegri
- 23:11 Darmian a Sky: "Ko che fa male, ma abbiamo ancora 90' da giocare e faremo di tutto per ribaltare il risultato"
- 23:11 Lautaro out dopo 60 minuti: affaticamento al polpaccio, nelle prossime ore ci saranno gli esami
- 23:09 Bodo/Glimt-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:05 Pio Esposito a Sky: "Bodo molto forte in casa, il nostro approccio era stato positivo. Lautaro? Spero nulla di grave"
- 23:05 Esposito a Prime: "Il 3-1 ci ha dato la botta finale, ma la rimonta è fattibile. Non sono contento della mia prestazione"
- 22:58 Nel gelo artico l'Inter scherza col fuoco: secondo tempo senza benzina, il Bodo/Glimt ringrazia e vince 3-1
- 22:57 Bodo/Glimt-Inter, le pagelle - Darmian aggiunge pepe, Acerbi dai due volti. Mediana insufficiente
- 22:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di BODO GLIMT-INTER: COMMENTI, ANALISI e PAGELLE
- 22:50 Bodo/Glimt-Inter, Fischio Finale - Notte da gufi, più che da lupi: Chivu crolla in Norvegia, l'unico spiraglio di luce arriva da San Siro
- 20:46 Champions League, al Newcastle il primo set: Qarabag maltrattato 6-1 in casa, poker di Gordon
- 20:42 Marotta a Prime: "Bastoni? Pagina da chiudere. Champions per noi un orgoglio, spero passino tutte le italiane"
- 20:35 Marotta a Sky: "Calcio italiano in processo involutivo da anni, ma con Oaktree siamo fortunati. Su Stankovic..."
- 20:22 Chivu a Prime Video: "Il campo non deve impensierirci. Si gioca su due partite, dobbiamo fare di tutto per passare"
- 20:12 Mkhitaryan a Sky: "Per loro è la partita della vita? Anche per noi. La vittoria sulla Juve ci ha dato più fiducia"