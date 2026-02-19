Niente rientro immediato dalla Norvegia: l'Inter tornerà in Italia solo questa mattina, poi domani si imbarcherà di nuovo con destinazione Lecce. "L’obiettivo è, evidentemente, quello di proseguire la seria positiva in campionato, arrivata a 12 vittorie nelle ultime 13 giornate, con l’unica eccezione del pareggio con il Napoli, a San Siro - scrive il Corsport -. I nerazzurri viaggiano ancora più spediti in trasferta, visto che hanno messo assieme 8 vittorie consecutive. L’ultimo stop, peraltro sempre contro la squadra partenopea, risale addirittura allo scorso 15 ottobre. Inoltre, Sommer ha letteralmente blindato la sua porta, tenuto conto che ha infilato una serie di 5 clean-sheet uno dietro l'altro. L’ultimo a batterlo è stato il genoano Vitinha, il 14 dicembre".

Ma è chiaro che il match con il Bodo ha lasciato in eredità diverse incognite, soprattutto fisiche. Si è fermato Lautaro e rischia di farlo pure Zielinski. E poi la temperatura: si passerà dal -11 percepito in Norvegia ai 12 gradi del Salento...