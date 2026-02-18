Giornata di festa in casa Inter, dove quest'oggi si festeggiano i 59 anni di Roberto Baggio. "Il numero 10 sulla schiena e quell'acconciatura diventata un simbolo, la firma riconoscibile su ogni capolavoro, come tutti i più grandi artisti del Mondo - scrive il sito nerazzurro sul proprio sito -. Nel calcio pochi possono dire di aver lasciato una traccia indelebile come Roberto Baggio, campione unico e indimenticabile, amato da tifosi e appassionati in ogni angolo del globo, vero e proprio artista del pallone".
"Baggio - prosegue Inter.it - è stata l'incarnazione più pura del numero 10: un concentrato di classe, tecnica ed eleganza, capace di far innamorare con un semplice tocco milioni di persone, indipendentemente dal tifo. Anche in nerazzurro il Divin Codino ha saputo deliziare il mondo interista: arrivato all'Inter nel 1998, Baggio ha collezionato 59 presenze e messo a segno 17 gol in totale. Tra i migliori giocatori della storia del calcio, il Pallone d'Oro del 1993 ha fatto sognare i tifosi nerazzurri vivendo da protagonista assoluto alcune notti magiche: con una doppietta straordinaria stese il Real Madrid in Champions League nel 1998, mentre con altre due reti guidò l'Inter alla vittoria nello spareggio per l'Europa giocato nel 2000 contro il Parma. Tornato a San Siro in occasione della sfida contro la Juventus, Baggio è stato salutato con un'emozionante ovazione dal pubblico nerazzurro e ha ricevuto in dono una maglia personalizzata con il suo numero 10. Nato a Caldogno il 18 febbraio 1967, oggi Roberto Baggio compie 59 anni e riceve i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Ex nerazzurri
Altre notizie
