José Mourinho nuovo ct del Portogallo? L'ipotesi è concreta. Secondo quanto risulta a ESPN, infatti, la Federazione portoghese starebbe prendendo in considerazione anche la candidatura dell'ex Inter, ora alla guida del Benfica, per la panchina del futuro. Dopo i Mondiali il contratto dell'attuale ct Roberto Martinez andrà in scadenza e lo Special One potrebbe rimpiazzarlo realizzando così il suo sogno personale, visto che in passato ha ribadito a più riprese il desiderio di diventare commissario tecnico della Nazuonale del suo Paese.

