In attesa di capire, domani dopo gli esami strumentali, le condizioni del polpaccio di Lautaro Martinez, secondo quanto appurato da FcInterNews.it non ci sarebbe motivo di allarmarsi sul fronte Piotr Zielinski. Il polacco, entrato nel secondo tempo di Bodo/Glimt-Inter all'Aspmyra Stadion, sta bene e ad oggi non c'è nulla che possa impedirgli di essere disponibile a Lecce.

Oggi la squadra riposa e domani verrà fatto il punto su tutto, ma da quanto filtra in queste ore le condizioni del centrocampista non destano allarmismi. A disposizione anche Davide Frattesi, che ha saltato la trasferta norvegese per un problema gastrointestinale.