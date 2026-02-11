Non sembra esserci mai pace per Mario Balotelli. A un mese dal suo arrivo negli Emirati Arabi Uniti, l'ex attaccante di Inter e Milan è stato vittima oggi di un episodio di razzismo negli Emirati Arabi Uniti. Tutto è avvenuto durante la partita che vedeva la sua squadra, l'Al-Ittifaq, ospite del Dubai City. A denunciarlo è lo stesso Balo su Instagram: "Io da sempre condanno ogni atto di razzismo, non me l'aspettavo qui. Spero che vengano presi provvedimenti seri per evitare che si ripeta. Oggi, durante una partita, sono stato vittima di insulti razzisti più volte. Mi è stato ripetutamente detto: "Uh uh uh vai a mangiare le banane".

L'amaro sfogo di Balotelli prosegue. "Non ci può essere assolutamente posto per il razzismo nel calcio o nella società e questo comportamento non può essere normale nè può ammettere scuse o essere ignorato. Ne parlo espressamente per portare consapevolezza del problema: non riguarda solo me ma ogni tipo di calciatore che ne è stato vittima. Adesso basta, "Enough is enough"".