Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta in Champions contro il Bodo: "Sapevamo che non sarebbe stata facile. Adattarsi a condizioni del genere non è stato facile, ma abbiamo provato con più soluzioni a creare qualcosa. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene con la doppia occasione. Siamo rimasti un po' sorpresi nella loro intensità delle transizioni. Ci hanno messo in difficoltà e forse potevano ottenere qualcosa in più. Dobbiamo essere bravi a scordarci questa partita e poi pensare al ritorno, è ancora tutto aperto".

C'è apprensione per Lautaro...

"Per me si è fatto male e starà fuori per un po' di tempo".

Ti aspettavi il loro pressing così intenso?

"Sì, anche col City avevano giocato così. Ci ha impressionato l'intensità e la qualità nelle giocate. Noi siamo stati un po' lenti e sorpresi nelle risalite, è stata quella la chiave dei gol subiti. Hanno intensità e riescono a fare di più degli avversari".