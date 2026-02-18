Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu analizza a Inter TV il match perso oggi in casa del Bodo/Glimt: “Siamo rimasti un po’ sorpresi dalle loro transizioni, loro sono stati bravi ad arrivare con tanti uomini. Abbiamo provato a dare il massimo in queste condizioni che non erano facili per nessuno. Dobbiamo leccarci le ferite, vedere gli acciacchi che abbiamo e giocarci la prossima partita che sarà altrettanto importante. Ai ragazzi dirò che manca una partita ed è ancora tutto da giocare”.