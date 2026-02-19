Nuovo aggiornamento di Football Benchmark sui valori di mercato rispetto alle stime di dicembre 2025, e tra i nomi che spiccano c’è quello di Francesco Pio Esposito.

L’attaccante dell’Inter è il terzo giocatore al mondo per incremento di valore negli ultimi due mesi: oggi la sua valutazione è salita a 50,5 milioni di euro, con un aumento di ben 27,7 milioni rispetto alla precedente rilevazione. Una crescita impressionante che certifica l’impatto del giovane centravanti nella stagione nerazzurra e il suo status ormai consolidato tra i talenti emergenti più interessanti a livello internazionale.

Nella classifica compare anche Nico Paz, trequartista del Como 1907, che occupa l’ottava posizione. Per lui l’incremento è di 16,2 milioni di euro rispetto a dicembre 2025, a conferma di una stagione di altissimo livello che lo ha consacrato come uno dei giovani più brillanti della Serie A, tanto da essere finito nel mirino anche della stessa Inter.

Sezione: Focus / Data: Gio 19 febbraio 2026 alle 18:18
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print