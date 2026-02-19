Nuovo aggiornamento di Football Benchmark sui valori di mercato rispetto alle stime di dicembre 2025, e tra i nomi che spiccano c’è quello di Francesco Pio Esposito.

L’attaccante dell’Inter è il terzo giocatore al mondo per incremento di valore negli ultimi due mesi: oggi la sua valutazione è salita a 50,5 milioni di euro, con un aumento di ben 27,7 milioni rispetto alla precedente rilevazione. Una crescita impressionante che certifica l’impatto del giovane centravanti nella stagione nerazzurra e il suo status ormai consolidato tra i talenti emergenti più interessanti a livello internazionale.

Nella classifica compare anche Nico Paz, trequartista del Como 1907, che occupa l’ottava posizione. Per lui l’incremento è di 16,2 milioni di euro rispetto a dicembre 2025, a conferma di una stagione di altissimo livello che lo ha consacrato come uno dei giovani più brillanti della Serie A, tanto da essere finito nel mirino anche della stessa Inter.