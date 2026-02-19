Una disfatta. Così viene definito su Tuttosport il 3-1 subito dall'Inter in casa del Bodo Glimt, che pure nella fase a gironi ha battuto Manchester City e Atletico Madrid, pareggiando contro il Borussia Dortmund e segnando 14 gol in 8 gare.

A San Siro si potrà comunque rimediare a quella che sarebbe "una macchia indelebile", considerato che i nerazzurri sono campioni d'Europa e che il Bodo è comunque arrivato 23° nella prima fase. La sconfitta nerazzurra conferma comunque le difficoltà delle italiane, l'anno scorso eliminate in tre proprio ai playoff e che quest'anno hanno già perso tutte e tre all'andata. Da ricordare che Simone Inzaghi, nella stessa competizione, ha strappato due finali e altre due volte è uscito agli ottavi.