In collegamento con Sky Sport, l'ex attaccante di Inter e Juventus Aldo Serena ha analizzato quelle che sono le forze in campo per le due squadre in vista della grande sfida di sabato a San Siro. Esaltando il parco attaccanti nerazzurro: "Devo dire che quest'anno il panorama è di altissimo livello. Lautaro Martinez è completo, non fa solo gol, non è solo il capitano ma una guida per questa squadra. Pio Esposito è un ragazzo fisicamente fortissimo e lavora con le capacità atletiche che ha. Mentre Yoan Bonny e Marcus Thuram sono elementi che hanno caratteristiche diverse, che attaccano lo spazio. Nei suoi attaccanti Cristian Chivu può vantare le qualità migliori".

L'attenzione si sposta poi sulla Juventus e su un elemento in particolare: "Luciano Spalletti sta lavorando molto e devo dire che con Jonathan David qualcosa è riuscito a trovare. Io penso che David non eccelle in nulla, ha delle caratteristiche che sono quelle della punta, ma non ha una caratteristica unica, fortissima, perché tecnicamente è discreto, sa difendere bene la palla, ma non benissimo, attacca la profondità. Però per segnare in un contesto come quello di Spalletti deve avere gli occhi della tigre. E in questo sta lavorando Spalletti".