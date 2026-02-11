Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan che parla proprio delle ambizioni della squadra di Allegri per questo campionato.
Le fa effetto vedere oggi il Milan fuori dalla Champions?
"E come potrebbe non farmelo? L’ultima giornata del girone è stata uno spettacolo, ma a un certo punto me lo sono proprio detto: “Manca qualcosa”. E quel qualcosa era il Milan. Ha ragione Max Allegri quando dice che ritornare in Champions è un dovere".
Allegri ha riportato il Diavolo nelle zone di vertice, dopo l’ottavo posto della scorsa stagione: è l’inizio della risalita?
"Molti dimenticano che quando sbarcai a Milano, le cose non andavano benissimo. Il club non vinceva da un paio di anni e la classifica era tutt’altro che buona. Fu decisivo più tardi l’arrivo di Ancelotti in panchina. Pure il Milan di oggi viene da stagioni senza vittorie, ma Allegri sta facendo un gran lavoro: ha riportato la giusta mentalità e i rossoneri sono tornati a giocare da squadra, primo passo necessario per vincere".
Osservazione critica: Ancelotti trovò un gruppo di campioni. Il Milan oggi ha grandi giocatori?
"Come ho detto, la qualità è scesa in generale quindi è difficile fare paragoni. Il segreto del nostro successo non stava, comunque, solo nel livello dei calciatori: il mio Milan era una famiglia, andavamo spesso a cena fuori ed eravamo molto uniti. Questo aspetto ha fatto la differenza".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
