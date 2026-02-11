L'Inter Primavera non riesce a spezzare il tabù Juve e si fa superare per la terza volta su tre match stagionali dai bianconeri. Dopo le sconfitte in campionato, i nerazzurrini di Benny Carbone si arrendono anche nei quarti di Coppa Italia, uscendo dalla competizione per effetto di un netto 3-0. Le cui proporzioni magari non danno l'esatta dimensione del divario tra le due squadre ma denunciano un complesso di inferiorità ormai statistico. Alla fine trionfa la squadra di Simone Padoin che, dopo aver corso gli unici pericoli nei primi 7', passa in vantaggio con Verde al'11esimo, ha le occasioni per raddoppiare ma chiude la pratica solo sul rettilineo finale con il contropiede letale di Durmisi e il tiro da centrocampo di Leone che beffa Taho.

RIVIVI IL LIVE:

94' - Finisce qui! L'antipasto del derby d'italia è indigesto per l'Inter Primavera: trionfa la Juve 3-0, titoli di coda sulla Coppa Italia nerazzurra. Decidono i gol di Verde, Durmisi e Leone.

92' - Rizzo chiude l'affondo sulla sinistra di Marello, la palla schizza in fallo laterale.

90' - Assegnati 4' di recupero.

88' - Cambi per Padoin mentre i titoli di coda della partita stanno già scorrendo: dentro Makiobo ed Elimoghale.

87' - GOLAZO DI LEONE, LA JUVE CALA IL TRIS! Dal cerchio di centrocampo, il bianconero disegna una traiettoria che beffa Taho.

84' - Non proprio un esordio da ricordare per Jakirovic, spettatore - a pochi secondi dal suo ingressso in campo - del gol di Durmisi, sul quale però non ha nessuna colpa.

81' - RADDOPPIA LA JUVE, GOL DI DURMISI! Contropiede letale dei bianconeri che con tre passaggi risalgono il campo e chiudono in anticipo la pratica qualificazione con Durmisi, che deve solo depositare a rete in scivolata chiudendo l'azione da sinistra.

79' - Esordio per Jakirovic, dentro anche Konteh: Carbone esaurisce i cinque cambi richiamando in panchina Peletti ed El Mahboubi.

77' - Inter mai pericolosa nella ripresa, e ora il tempo stringe.

76' - Piovono due-tre cross nell'area juventina che l'Inter non sfrutta, poi l'arbitro ferma l'azione per un fallo in attacco di Garonetti.

75' - El Mahboubi sguscia via sulla sinistra prima di essere abbattuto da Rizzo. Prontamente ammonito dall'arbitro.

74' - Millia, subito aggressivo, quasi ruba palla a Peletti nella sua trequarti. Troppo aggressivo, secondo l'arbitro, che ordina calcio di punizione per l'Inter.

72' - Terzo cambio per l'Inter: fuori Putsen, dentro D'Agostino. Nella Juve, Tiozzo fa posto a Millia.

71' - Da dimenticare l'esecuzione del cross di Marello direttamente da calcio di punizione: la palla si perde in fallo di fondo.

69' - Il tempo sta diventando nemico dell'Inter, troppo imprecisa tecnicamente per pensare di impensierire la Juve.

68' - Doppio colpo di testa di Mancuso che non porta dividendi all'Inter. Da segnalare la buona iniziativa del neo entrato Pinotti.

67' - Piccolo brivido per l'Inter sul tiro-cross di Merola che soffia non lontano dall'incrocio dei pali.

66' - Taho dice no a Rizzo, autore di un'azione dirompente sulla fascia destra dopo lo scippo del pallone a Mancuso. Corner per la Juve.

64' - Doppio cambio per Carbone: in campo Pinotti e Carrara per Zouin e Kukulis.

63' - Problema fisico per Zouin dopo l'ultimo scatto, in campo lo staff medico dell'Inter per valutarne le condizioni.

62' - Zouin perde il duello in velocità con Rizzo, poi ricorre al fallo trattenendo l'avversario per i pantaloncini.

60' - Scocca l'ora di gioco a Interello, resiste il vantaggio bianconero firmato Verde.

59' - Grelaud, con sangue freddo, fa buona guardia sul cross calibrato in zona secondo palo da Marello dove, a dirla tutta, non c'era nessun nerazzurro nei paraggi.

57' - Contatto vicino all'area nerazzurra tra Leone e Zouin, niente da segnalare per l'arbitro. Che vede bene perché il giocatore juventino cade per la dinamica del contrasto con l'avversario.

54' - Come nel primo atto di questo derby d'Italia, l'Inter fa la partita ma è la Juve ad avere le occasioni migliori. Il palo di Tiozzo tiene comunque tutto aperto, i padroni di casa hanno il tempo necessario per trovare il pareggio.

52' - PALO ESTERNO DI TIOZZO! La Juventus va a tanto così dal raddoppio, il numero 28 dei bianconeri spreca tutto davanti a Taho. L'Inter evita la seconda beffa.

50' - Primo cambio nelle fila della Juve: Pugno lascia il posto a Durmisi.

49' - L'Inter ricalca il buon avvio del primo tempo in questi primi minuti della ripresa. Ora, però, serve alzare l'indice di pericolosità, fermo al palo preso da Cerpelletti al 7'.

47' - E' lo stesso Zouin a incaricarsi del calcio di punizione andando direttamente per i pali: pallone alle stelle.

46' - All'altezza della sua trequarti, Vallana spende il fallo tattico per fermare l'iniziativa di Zouin che stava diventando interessante. Giallo inevitabile per lo juventino.

46' - Ripartiti, il primo possesso palla è juventino. Nessun cambio all'intervallo, si ricomincia con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione.

19.35 - Puntuali, dopo 15' di pausa, le squadre ritornano sul terreno di gioco di Interello. Tra poco la ripresa di Inter-Juve.

------------

19.20 - L'Inter Primavera parte meglio, andando vicina al vantaggio tra 5' e 7' prima con Mancuso e poi centrando il palo con la conclusione dalla distanza di Cerpelletti, ma ha cinque minuti di di sbandamento difensivo in cui rischia di compromettere la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Alla fine, incassa il gol solo da Verde, sugli sviluppi di un corner, prima di essere graziata da Vallana e di essere salvata da Ballo, bravo a respingere la conclusione a colpo sicuro di Grelaud. L'1-0 non viene mai messo in discussione fino al duplice fischio di Pasculli, con il copione che non cambia: tanto possesso nerazzurro ma zero pericoli corsi dagli ospiti che si sono giusto limitati a chiudere gli spazi contrastando senza fatica la lenta trasmissione del pallone degli avversari.

46' - Duplice fischio di Pasculli, finisce il primo tempo di Inter-Juve Primavera! Il parziale all'intervallo vede i bianconeri avanti in virtù del gol segnato da Verde all'11esimo.

46' - Un minuto di recupero per chiudere il primo tempo.

45' - Merola, in precario equilibrio, prova a correggere verso la porta un cross dalla sinistra, Il pallone termina altissimo sopra la traversa.

43' - Secondo fallo in attacco in 3' di Putsen. Se vuole rimontare, l'Inter deve avere più pazienza non commettendo errori dettati dalla frenesia.

42' - Azione caparbia di Mancuso che tenta di incunearsi in area di rigore dalla sinistra, ma l'avversario diretto non gli dà neanche mezzo metro per arrivare a meta. Si riparte con il rinvio dal fondo di Radu.

40' - El Mahboubi prova a fare tutto da solo, ma finisce nell'imbuto bianconero. Alla fine, Putsen trattiene vistosamente la maglia di Grelaud nel tentativo di recuperare il pallone.

39' - Troppo lenta la trasmissione del pallone dell'Inter. La Juve, tutta rintanata nella sua metà campo, va a nozze a questi ritmi.

37' - La Juve si riaffaccia dalle parti di Taho dopo diversi minuti, con Pugno non va lontano dal raddoppio con un colpo di testa.

36' - Schema dell'Inter: Marello accomoda all'indietro per Cerpelletti che, da fuori area, non riesce a far girare il tiro.

35' - La difesa della Juve respinge il cross e anche il controcross, ma l'Inter rimane in proiezione offensiva guadagnando un calcio di punizione sulla trequarti.

34' - El Mahboubi sfida ancora una volta Grelaud: finisce in pareggio, ma l'Inter ha un'altra possibilità dalla bandierina.

32' - Baricentro più alto da qualche minuto per l'Inter, che in questo momento ha tutti gli uomini nella metà campo juventina.

30' - Ora l'Inter spinge forte, calcio d'angolo conquistato mentre scocca la mezzora. Altra situazione da palla inattiva buttata al vento dalla squadra di Carbone, che poi deve ricorrere al fallo per fermare la ripartenza juventina.

29' - Grelaud abbatte El Mahboubi con una brutta scivolata: giallo sacrosanto per lo juventino.

28' - Prova a farsi vedere Kukulis, finora nota a margine della partita. La sua torre in area è, però, facile preda della difesa bianconero.

25' - Putsen atterrato da Keutgen: corner corto per l'Inter. Che non lo sfrutta a dovere.

24' - Spunto di El Mahboubi nei pressi del lato corto dell'area bianconera, alla fine la sua azione si infrange sulla difesa ospite.

23' - Giocata generosa di Ballo che intercetta un pallone prima della metà campo ma finisce per portarlo oltre la linea laterale qualche metro più in là.

21' - I difensori dell'Inter sono in chiara difficoltà davanti alla pressione alta degli avversari. Qui Peletti deve rifugiarsi in fallo laterale.

19' - Intervento ruvido di El Mahboubi: l'arbitro ordina calcio di punizione per la Juve ammonendo solo verbalmente il nerazzurro.

18' - Il calcio di punizione per l'Inter battuto dalla trequarti si risolve in un nulla di fatto: la palla scivola in fallo di fondo.

16' - BALLO SALVA L'INTER! Grelaud, dopo una bella incursione in area, calcia a colpo sicuro trovando l'opposizione del terzino interista.

14' - Vallana grazia l'Inter! Troppe disattenzioni difensive della squadra di Carbone, che qui non paga dazio solo per l'imprecisione del 17 bianconero che calcia a lato tirando dall'interno dell'area di rigore.

13' - Reazione rabbiosa dell'Inter che costruisce la terza palla gol in 13': inserimento a fari spenti di Putsen che, tutto solo, non riesce a trovare la coordinazione giusta per fare 1-1.

11' - JUVENTUS IN VANTAGGIO CON VERDE! Bello schema da corner degli ospiti: cross all'altezza del primo palo, dove irrompe Pugno che fa la torre per Verde, che segna il più facile dei gol di testa a porta vuota.

10' - Ballo vince il duello con Grelaud sulla corsia e ferma l'avanzata della Juve. Che però trova sfogo sull'altro lato guadagnando un giro dalla bandierina.

9' - Si è accesa all'improvviso la partita, soprattutto per merito dei padroni di casa, due volte pericolosi con i tiri da fuori area di Cerpelletti e Mancuso.

7' - CERPELETTI SCUOTE IL PALO! Conclusione potente dalla distanza del capitano interista che coglie il legno alla destra di Radu, che nulla avrebbe potuto. Sul proseguimento dell'azione, l'Inter porta a casa un corner.

6' - La risposta della Juve non si fa attendere: Merola ha sul destro l'opportunità per colpire a rete, ma trova davanti a sé il muro difensivo nerazzurro.

5' - Ci pensa Mancuso ad animare un avvio di gara a ritmi bassi: il numero 29 raccoglie il pallone al limite dell'area e non ci pensa due volte a scaricarlo verso la porta. Il tiro finisce non lontano dallo specchio.

4' - Possesso palla sterile dell'Inter, che dopo 4' quantomeno guadagna un po' di metri.

2' - L'Inter prova a impostare dal basso, ma non è facile perché il pressing degli avanti juventino è coordinato.

1' - Il primo pallone è nerazzurro.

18.33 - Fischio d'inizio di Pasculli, è cominciata Inter-Juve! A Interello si decide l'ultima semifinalista di Coppa Italia.

18.29 - L'arbitro Michele Pasculli guida sul campo di Interello i 22 protagonisti della gara. Ora i saluti di rito e il lancio della monetina per determinare l'occupazione delle due metà e il primo possesso palla.

18.25 - Si gioca in gara secca, quindi stasera uscirà la sfidante del Parma, capace di battere 1-0 la Roma nell'altro quarto di finale. Nella parte alta del tabellone, invece, si incroceranno Atalanta e Sassuolo per un posto in finale.

18.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: Taho, Marello, Cerpelletti (C), Zouin, Putsen, El Mahboubi, Ballo, Kukulis, Garonetti, Mancuso, Peletti. A disposizione: Farronato, Della Mora, Pinotti, La Torre, Nenna, Vukoje, Williamson, Carrara, Konteh, D'Agostino, Jakirovic. Allenatore: Carbone.

JUVENTUS: Radu, Rizzo, Montero Benia, Keutgen, Leone, Verde (C), Vallana, Merola, Grelaud, Tiozzo, Pugno. A disposizione: Huli, Milia, Lopez, Finocchiaro, Durmisi, Ceppi, Elimoghale, Borasio, De Brul, Repciuc, Makiobo. Allenatore: Padoin.

18.15 - C'è un altro Inter-Juve nella settimana del derby d'Italia valido per la 25esima giornata di Serie A, in programma sabato sera, a San Siro.. Stasera, infatti, la Primavera di Benny Carbone ospita i pari età bianconeri, a Interello, con l'ambizione di centrare la semifinale della Coppa Italia di categoria. Il fischio d'inizio è fissato per le 18.30, di seguito le formazioni ufficiali: