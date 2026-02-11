Il countdown verso il derby d'Italia è iniziato ed è già a metà della corsa. In questo avvicinamento a Inter-Juventus, il primo di Cristian Chivu da allenatore dopo quello in trasferta perso all'andata, il club nerazzurro ha rievocato i ricordi di qualche incontro tra le due storiche rivali giocato tra le mura del Meazza. Tra questi c'è quell'Inter-Juventus dell'aprile 2019 quando sulla panchina nerazzurra c'era Luciano Spalletti, oggi alla guida dei bianconeri, e Radja Nainggolan in mezzo al campo che dalla distanza silurò Szczesny all'ottavo minuto. Al belga rispose Cristiano Ronaldo a inizio ripresa: fece 1-1 e il suo 600esimo gol in carriera. Ma le celebrazioni dell'Inter di oggi sono tutte rivolte all'ex centrocampista dell'Inter: "Quando Nainggolan ha letteralmente sfondato la porta" ricorda il club meneghino con un video social.