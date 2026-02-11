"L'Inter è l'unica squadra a non avere beneficiato, tra le big, di errori arbitrali a proprio favore in questo campionato. E parliamo esclusivamente di errori riconosciuti. Sono numeri che emergono dall'analisi di tutte le puntate di 'Open VAR'". Questa è l'analisi che attraverso i suoi social offre l'ex arbitro Giampaolo Calvarese, oggi esperto arbitrale di Prime Video per le gare di Champions League.