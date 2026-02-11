Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della sfida di sabato prossimo con l'Inter che dall'allenamento di oggi raccoglie qualche sorriso in più dopo il 2-2 ottenuto in casa con la Lazio. All'allenamento di oggi ha preso parte Francisco Conceiçao che proprio nel match con i biancocelesti aveva alzato bandiera bianca per un fastidio riscontrato durante il riscaldamento prima del cambio. Il portoghese come già previsto nelle scorse ore prenderà dunque parte alla trasferta di Milano, impegno per il quale l'allenatore di Certaldo potrà contare anche su Weston McKennie.

Nonostante lo statunitense abbia lavorato a parte rispetto ai compagni nella sessione odierna, già domani tornerà in gruppo con i compagni. L'assenza di oggi di McKennie con il resto dei compagni è dovuto ad un taglio rimediato sulla tibia dal giocatore nel match contro i biancocelesti che lo ha costretto a cinque punti di sutura. Problema che non preoccupa affatto né Spalletti né il resto della squadra che conta solo due indisponibili, ovvero Milik e Vlahovic come ricorda Sky Sport.