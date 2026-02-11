Il direttore sportivo del Bodo/Glimt Håvard Sakariassen è intervenuto in esclusiva su Sportitalia, ad una settimana dalla sfida in Norvegia contro i nerazzurri, valida per l’andata dei playoff di Champions League. Lanciando una sorta di guanto di sfida alla squadra nerazzurra: "Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra davvero molto, molto forte ed esperta. Ma non li temiamo: cercheremo di preparare la partita per far sì di essere in grado di mettere in campo la nostra migliore performance. Poi a volte incontri delle squadre che stanno vivendo il loro momento di forma migliore; ma ciò che conta è il risultato". Sakariassen aggiunge: "Il focus è su noi stessi, crediamo di poter essere davvero competitivi nel confronto con l'Inter. È una partita di calcio, vedremo come finirà, vedremo dove soffierà il vento".

Qual è la cosa che l'Inter deve temere maggiormente di voi?

"La nostra squadra. Il fattore X del Bodo è la squadra".