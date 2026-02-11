Giornata importante per Rachele Giudici, fresca di firma sul primo contratto da professionista con l'Inter. A darne l'annuncio ufficiale è il club nerazzurro: "FC Internazionale Milano - si legge nella nota ufficiale - comunica di aver raggiunto un accordo per il primo contratto da professionista di Rachele Giudici. La centrocampista classe 2008 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028".

