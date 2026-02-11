Si fa sempre più forte la candidatura di Federico La Penna per la direzione di gara di Inter-Juventus, big match di sabato a San Siro. Lo riferisce Sport Mediaset: per il fischietto di Roma sarebbe la prima volta nella sfida tra nerazzurri e bianconeri. Le alternative sono Daniele Doveri e Maurizio Mariani. In caso di conferma della designazione di La Penna domani, quando sono attese le designazioni, uno tra Doveri e Mariani sarà scelto come quarto ufficiale. Una scelta da parte del designatore Gianluca Rocchi, che vuole garantire la miglior squadra arbitrale possibile.