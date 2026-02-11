Ieri, alla ripresa degli allenamenti, Chivu ha rivisto due dei suoi tre infortunati. Come conferma la Gazzetta dello Sport, finalmente in gruppo sia Nicolò Barella che Hakan Calhanoglu. "Adesso l’unico lungodegente rimane solo Denzel Dumfries che, facendo terapie alla Pinetina, sta cercando di accorciare i tempi di recupero, anche se nel suo caso è ancora difficile identificare una data precisa per il rientro", si legge.

Sia Barella che Calha sono da considerarsi dei fedelissimi, ma difficilmente il tecnico nerazzurro rischierà entrambi immediatamente: "Saranno decisive le prossime sedute collettive, ma la tentazione per Chivu è quella di lanciare subito nella mischia Barella e pazientare ancora un po’ con Calha, vista anche la grande efficienza di Zielinski come regista", spiega la rosea.