La partita contro l'Inter può essere il punto di svolta della stagione della Juventus? Emil Holm, arrivato in bianconero nel mercato di gennaio dal Bologna, risponde così alla domanda di Sky Sport in vista del Derby d'Italia in programma sabato sera a San Siro: "Sì, certo. Se vinciamo risaliamo un po' in classifica, ma la stagione è ancora lunga. Comunque certo, se vinciamo è una grande opportunità". 

Sezione: L'avversario / Data: Mer 11 febbraio 2026 alle 13:12
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print