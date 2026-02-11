Roberto De Zerbi non è più l'allenatore dell'Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, il tecnico e il club francese hanno trovato l'accordo per la risoluzione consensuale. Non esistono, si legge, i presupposti per continuare insieme. La squadra era reduce da un pesante 5-0 subito a Parigi in casa del Paris Saint-Germain e non ha centrato la qualificazione ai playoff di Champions League.