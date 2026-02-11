"L'obiettivo è il quarto posto, poi è normale che allo scudetto ci pensi". Lo dice Koni De Winter, difensore del Milan, durante l'intervista concessa a SportMediaset a pochi giorni dalla trasferta di Pisa: "Giochi per il Milan, tutti i giocatori vogliono vincere, quindi si è normale che ci pensi" ribadisce l'ex Genoa, lanciando la sfida all'Inter.

Il Milan non mollerà fino alla fine?

"Mollare mai".

Da 0 a 10 quanto credi allo scudetto?

"Io ci credo".

Cosa non bisogna fare in questo girone di ritorno?

"Perdere e pareggiare. Faremo di tutto per portare a casa il risultato. All'andata abbiamo pareggiato contro il Pisa, il Parma, perso contro la Cremonese. Dobbiamo cercare di vincere venerdì e fare il meglio possibile".