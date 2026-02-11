Brutta notizia per l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino, che perde per diverso tempo l'esterno belga Charles De Ketelaere. L'ex giocatore del Milan, fiinito ko nel riscaldamento dell'ultima partita di contro la Cremonese, ha rimediato infatti una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro.

De Ketelaere è volato a Bruxelles per sottoporsi a valutazioni specialistiche: al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero, anche perché è da capire se il belga dovrà ricorrere all'intervento chirurgico. Di certo non tornerà prima della sosta di marzo.