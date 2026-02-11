Lasciata alle spalle la rotonda vittoria in casa del Sassuolo, l'Inter mette ora nel mirino il big match contro la Juventus valido per la 25esima giornata di Serie A in programma sabato 14 febbraio alle 20:45 a San Siro.

Lallenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa della vigilia in programma al BPER Training Centre di Appiano Gentile: l'appuntamento è per venerdì 13 febbraio alle 14:00. FcInterNews.it, come di consueto, vi proporrà òa diretta testuale dell'evento. 

Sezione: News / Data: Mer 11 febbraio 2026 alle 16:04 / Fonte: Inter.it
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print