La partita di Coppa Italia Primavera tra Juventus e Inter è l'occasione per asisstere ai primi minuti in nerazzurro di Leon Jakirovic, difensore centrale arrivato nel mercato di gennaio dalla Dinamo Zagabria. Jakirovic, acquistato per la squadra Under 23, è stato 'girato' alla formazione di Benito Carbone che lo ha fatto entrare al posto di Lamberto Peletti al minuto 79, poco prima del momentaneo 2-0 della squadra di Simone Padoin. Contemporaneamente, è entrato sul terreno di gioco anche Amadou Konteh, al debutto con l'Under 20. 

Mer 11 febbraio 2026 alle 20:15
Christian Liotta
Christian Liotta
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
