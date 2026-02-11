La partita di Coppa Italia Primavera tra Juventus e Inter è l'occasione per asisstere ai primi minuti in nerazzurro di Leon Jakirovic, difensore centrale arrivato nel mercato di gennaio dalla Dinamo Zagabria. Jakirovic, acquistato per la squadra Under 23, è stato 'girato' alla formazione di Benito Carbone che lo ha fatto entrare al posto di Lamberto Peletti al minuto 79, poco prima del momentaneo 2-0 della squadra di Simone Padoin. Contemporaneamente, è entrato sul terreno di gioco anche Amadou Konteh, al debutto con l'Under 20.