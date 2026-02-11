Dopo aver tagliato il traguardo del supergigante di Milano Cortina 2026, Tiziano Gravier non ha nascosto la sua emozione per aver realizzato uno dei grandi sogni della sua carriera: esordire alle Olimpiadi. Il figlio della modella Valeria Mazza è infatti stato protagonista del SuperG olimpico di Bormio, chiuso in 28esima posizione, quindi tra i primi trenta come si era prefissato alla vigilia. Dopo la sua prova, Gravier, che aveva sugli spalti un tifoso d'eccezione come Javier Zanetti, ha commentato così questa giornata ai canali ufficiali del Comitato Olimpico argentino: "Molto emozionante, ovviamente il mio debutto olimpico. La giornata è iniziata presto, una giornata spettacolare. La disciplina è il Super-G e nel complesso sono molto contento. Volevo fare quello che avevo imparato; ho commesso un piccolo errore a metà discesa che mi è costato un bel po' di velocità per quello che è successo dopo, ma vabbè, sono contento e mi diverto. So che posso sciare un po' meglio".

Adesso, Gravier potrà concentrarsi sullo slalom gigante di sabato, quella che è la sua specialità: "Questa prova mi dà molta fiducia per la prossima gara. Sono molto grato per tutto il supporto che ho ricevuto in questi ultimi giorni e per le persone che sono venute a vedere la gara oggi. Sono molto contento".