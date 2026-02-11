C'è un fattore importante che porta Riccardo Trevisani a preferire Julian Alvarez a Lautaro Martinez. Lo spiega lui stesso intervenendo su Centrocampo: "Ha una capacità realizzativa fuori dal comune, ha un modo di calciare di prima fuori dal comune, sa fare gol come nessuno anche di testa pur non essendo uno stampellone. Però ha delle carenze tecniche importantissime. Contiamo tutti i gol fatti, ma quanti assist ha fatto? Non fa gli assist, perché non ci pensa proprio. Segna tanto perché quando ha la palla al contorno non ci pensa proprio. Quindi, se uno fa 100 gol e 30 assist e un altro fa 130 gol non c'è differenza, il totale è sempre 130. Noi tifiamo una squadra, non per i record".
Quindi, il telecronista di Sport Mediaset ammette di preferire l'attaccante dell'Atletico Madrid al Toro: "Lo dico per un discorso di tecnica individuale. Calcia le punizioni, segna di meno perché batte le punizioni crossate e i calci d'angolo; non è al centro dell'area a ricevere la palla. Poi non sarebbe capace di fare quello che fa Lautaro, che è 100 volte più forte di testa; però per giocare a calcio e dialogare con Lionel Messi è più idoneo. E infatti in Nazionale gioca lui, che è anche tre anni più giovane e per giocare a calcio è più forte. Poi se dici che a una squadra serve fare gol metto Lautaro, se serve fare gioco metto Julian".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
