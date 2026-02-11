L'Inter U23 non riesce a portare a casa l'intera posta in palio nonostante un Lumezzane in 10 uomini dal 50': finisce 0-0 a Monza. Dopo un primo tempo equilibrato, i nerazzurri hanno preso campo nella ripresa. Bravo in più occasioni il portiere Drago, migliore in campo nei rossoblù e non solo, protagonista di diverse buone parate tra cui un gran miracolo su Lavelli. Anche il collega Calligaris ha messo la propria firma sulla gara, neutralizzando uno slalom di Rocca al 53'. E' stata l'ultima occasione della gara per il Lumezzane, anche se nel finale la squadra di Vecchi non è riuscita a imprimere il proprio marchio sulla gara, con le maglie della difesa ospite che si sono strette al punto da soffocare l'attacco dell'Inter. Un punto agrodolce quindi per i nerazzurri, che vengono superati dal Trento in classifica ma restano al settimo posto agganciando il Cittadella.
IL TABELLINO
INTER U23-LUMEZZANE 0-0
INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Stante, Prestia, Cinquegrano; Cocchi, Bovo (dal 69' Berenbruch), Fiordilino (dall'83 Kaczmarski), Topalovic (dal 75' Mosconi) Kamaté; Lavelli (dall'83 Agbonifo), La Gumina (dall'83' Iddrissou)
A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Alexiou, Venturini, David, Bovio, Amerighi.
Allenatore: Stefano Vecchi.
Ammoniti: Lavelli (45'+3), Agbonifo (90'+5)
LUMEZZANE (4-2-3-1): Drago; Mancini, Deratti, Stivanello, Moscati; Rocca (dal 90' Colangiuli), Paghera; Iori (dal 65' Anatriello), Rolando (dal 90' Riahi), Ghillani (dal 58' Ndiaye); Caccavo (dal 65' Ferro).
A disposizione: Filigheddu, Battagliola, De Marino, Napolitano, Scanzi, Monachello.
Allenatore: Emanuele Troise.
Ammoniti: Deratti (14'), Stivanello (45'+5), Rocca (77')
Espulso: Deratti (50')
Arbitro: Leorsini (sez. Terni)
Assistenti: Mititelu, Fumagallo
Quarto ufficiale: Gandino
Operatore FVS:
RIVIVI IL LIVE
22.28 - Finisce così: pareggio a reti bianche all'U-Power Stadium di Monza
90'+5 - Ammonito Agbonifo. Fallo su Stivanello. Partita che ormai è ai titoli di coda.
90'+1 - Cinque di recupero.
90' - Ultimi cambi di serata, sono del Lumezzane: fuori Rocca e Rolando per Colangiuli e Riahi.
88' - Berenbruch calcia da fuori area: tiro deviato e Drago mette in corner.
83' - Triplo cambio per l'Inter: dentro Iddrissou, Agbonifo e Kaczmarski per La Gumina, Lavelli e Fiordilino.
78' - La Gumina non riesce a fare 1-0! Berenbruch porta palla sulla sinistra e mette un traversone forte a mezz'altezza. La Gumina apre il piattone ma non inquadra la porta.
77' - Ammonito Rocca, duro su Berenbruch.
75' - Entra Mosconi, esce Topalovic: un esterno d'attacco puro ora per l'Inter U23.
69' - Aumenta il potenziale offensivo l'Inter: fuori Bovo, dentro Berenbruch.
68' - Ora c'è il forcing dell'Inter. Questa volta ci prova Fioridilino: conclusione smorzata e Drago blocca.
66' - Colpisce di testa Prestia su corner: ancora Drago, bravo a respingere.
64' - Troise cambia ancora: fuori Caccavo per Ferro, fuori Iori per Anatriello.
60' - Drago miracoloso! Parata pazzesca su Lavelli. Bel cross da destra di Kamaté, Lavelli schiaccia dal limite dell'area piccola e Drago abbassa la saracinesca, alzando sopra la traversa.
59' - Tiro cross di Topalovic che prova a sorprendere Drago. Bravo l'estremo difensore ospite, che non ci casca e respinge.
58' - Ghillani fa spazio a Ndiaye, un esterno d'attacco lascia il campo per un difensore centrale. Mossa difensiva dopo il rosso a Deratti per Troise.
54' - Clamorosa occasione per il Lumezzane! Pasticcio a centrocampo dell'Inter U23, riparte Rocca. Serpentina e il centrocampista ospite si presenta da solo davanti a Calligaris, prodigioso in uscita.
50' - Rosso per Deratti! Il centrale ospite trattiene Lavelli che sarebbe stato da solo davanti a Drago. Espulsione sacrosanta.
47' - Iniziativa personale di Cinquegrano. Il suo tiro viene respinto da Deratti.
21.38 - Si riparte con il secondo tempo!
21.25 - Primo tempo povero di emozioni da una parte e dall'altra a Monza. Né l'Inter U23 né il Lumezzane sono riuscite a creare granché, con i nerazzurri pericolosi soltanto grazie a Lavelli al settimo minuto. Poi meglio il Lumezzane, che in diverse situazioni ha cercato di mettere in difficoltà la squadra di Vecchi. Brava l'Inter U23 a sventare praticamente sempre le minacce avversarie. Da segnalare il solo tiro a giro di Iori al 34', fuori di poco. Occhio anche alla situazione cartellini: entrambi i centrali del Lumezzane, Deratti e Stivanello, sono ammoniti.
21.21 - Fischia due volte Leorsini. Intervallo, si rientra nel tunnel sullo 0-0.
45+5' - Ammonito Stivanello, fallo tattico su La Gumina.
45+3' - Ammonito Lavelli. La sbracciata c'era ma non c'era la condotta violenta per Leorsini. Comunicato ora il recupero, due minuti da adesso.
45' - Sbracciata di Lavelli su Deratti. Troise si gioca l'FVS.
38' - Il Lumezzane adesso sposta la manovra a destra, Rolando il protagonista. Stante indietreggia forse un po' troppo ma riesce a opporsi al tiro da posizione defilata. Corner per gli ospiti.
34' - Ci prova Iori. Tiro a giro da fuori area che non trova lo specchio, ancora dal centrosinistra.
28' - Spinge il Lumezzane ora. Azione insistita dei rossoblù che però la difesa nerazzurra riesce ad arrestare, seppur con un po' di sofferenza. Rocca aveva avuto la chance per calciare, reattivo Fiordilino ad opporsi al limite dell'area di rigore. Poi liberano in due tempi Topalovic e Cocchi.
25' - Cross pericoloso di Iori: bravo Stante a liberare dopo che in precedenza aveva perso il duello con Caccavo.
20' - Ancora l'Inter pericolosa con il cross dalla destra. Questa volta il suggerimento di Cinquegrano giunge a destinazione. Il colpo di testa di Cocchi però è debole: Drago blocca in tuffo.
14' - Ammonito Deratti. Il centrale del Lumezzane aveva perso La Gumina su rinvio lungo ed è stato costretto a strattonare l'attaccante nerazzurro.
7' - Occasione Inter! Lavelli tenta la soluzione personale. L'attaccante dopo un paio di dribbling in transizione rientra sul destro e prova il tiro a giro sul secondo palo. Palla a una manciata di centimetri dall'incrocio.
2' - Arriva al cross da destra l'Inter. Kamaté imbuca per Cinquegrano, bravo a sovrapporsi. Il suo traversone rasoterra poi è impreciso, libera la difesa.
20.31 - Si comincia! Primo pallone per gli ospiti.
20.28 - Squadre in campo. Inter in nerazzurro, Lumezzane in bianco con maniche rossoblù.
20.19 - In attesa dell'inizio della gara premiato La Gumina, giocatore del mese di gennaio del girone A.
Dopo la sconfitta di Trieste l'Inter U23 ha subito modo di rifarsi. Nel 26esimo turno del girone A di Serie C, infrasettimanale, i nerazzurri ospitano il Lumezzane. Una sfida importante non solo per il morale, ma anche per la classifica. L'Inter, infatti, nell'ultimo turno è passata dal quarto al settimo posto: fondamentale quindi trovare i tre punti per evitare di essere risucchiati nella lotta playoff. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita in programma alle 20.30 all'U-Power Stadium di Monza.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 22:45 Domani a Bruxelles in scena il 50esimo congresso della UEFA. Attesa per le parole di Ceferin
- 22:30 Serena sul derby d'Italia di sabato: "Per me non sarà una partita pirotecnica come all'andata"
- 22:15 Insulti razzisti a Dubai contro Mario Balotelli: "Qui non me l'aspettavo, ora il troppo è troppo"
- 22:00 Calvarese: "Inter unica tra le big a non avere beneficiato di errori arbitrali a proprio favore"
- 21:45 La Gumina MVP del girone A di Serie C a gennaio, la premiazione prima di Inter U23-Lumezzane
- 21:30 Questione arbitri, il DS della Lazio Fabiani: "Serve una tavola rotonda con tutte le componenti"
- 21:15 Serena: "Inter, parco attaccanti di altissimo livello. È lì che Chivu può vantare le qualità migliori"
- 21:05 L'Inter U23 non sfonda nonostante la superiorità numerica: finisce 0-0 contro il Lumezzane
- 21:00 Primavera - Inter-Juve, Up&Down: Kukulis trasparente, di Cerpelletti l'unico lampo in una serata buia. Jakirovic SV
- 20:45 Gravier, lo sciatore pupillo di Zanetti: "Grazie a tutti quelli che sono venuti a vedermi"
- 20:30 Trevisani: "Alvarez per giocare a calcio è più forte di Lautaro. Il Toro goleador fuori dal comune ma..."
- 20:24 Inter Primavera, l'antipasto del derby d'Italia è indigesto: trionfa la Juve 3-0, titoli di coda sulla Coppa Italia nerazzurra
- 20:15 Primi minuti nerazzurri con l'Under 20 per Jakirovic: il croato fa il suo debutto in Coppa Italia
- 20:00 L'Atalanta perde De Ketelaere: lesione al menisco per lui, out almeno fino alla sosta di marzo
- 19:45 L'Inter punta Potulski, stellina del Mainz. Dudka: "Lo paragonerei a Lucio, spero faccia una carriera simile"
- 19:30 Aleksandar Stankovic, è ancora mercato: adesso ci sarebbe il diktat di Simeone per l'Atletico Madrid
- 19:15 Nove precedenti tra Inter e Como in Coppa Italia: il bilancio è nerazzurro. Nell'ultima sfida reti di Berti e Klinsmann
- 19:00 Rivivi la diretta! CONTE sfarfalla, CHIVU contro SPALLETTI: momento CHIAVE. Novità SUPER su DUMFRIES
- 18:57 Scontri Genoa-Inter, chiesti domiciliari per 4 ultras rossoblu. Anche tifosi del Napoli coinvolti
- 18:43 Buffon: "L'Inter sta facendo cose mirabolanti, ma il campionato non è assolutamente chiuso"
- 18:28 Sakariassen, DS Bodo/Glimt: "Inter forte ma non la temiamo. Loro di noi dovranno temere..."
- 18:14 Adriano in visita all'Inter HQ insieme alle figlie e l'ex compagno Toldo: "Inter-Juve sarà uno spettacolo"
- 17:59 Zauli: "Un giorno Lippi mi disse: 'Ho saputo che vai all'Inter'. Ma non ci andai mai e non so perché"
- 17:45 Inter-Juventus, avanza La Penna: l'arbitro di Roma sempre più favorito per il match di sabato
- 17:30 Marcolin: "Scudetto, secondo me è ancora tutto aperto. L'Inter a differenza del Milan farà anche la Champions"
- 17:16 Camarda non esclude un futuro all'Inter: "Quello che succederà non si potrà mai sapere, ora penso al Lecce"
- 17:02 Zanetti: "Bello tornare a Bormio. Le Olimpiadi sono straordinarie per il valore che trasmettono"
- 16:48 Hernanes: "Dall'Inter alla Juventus, ecco il motivo". Poi torna sulla capriola contro la Lazio
- 16:34 Dalla Germania - Tutti pazzi per Potulski, difensore centrale del Mainz 05: sul diciottenne c'è anche l'Inter
- 16:19 Qui Juve - Spalletti sorride in vista dell'Inter: Conceiçao in gruppo. McKennie a parte, ma tornerà domani
- 16:04 Inter, il Derby d'Italia contro la Juventus si avvicina: definito l'orario della conferenza di Chivu
- 15:50 Mudingayi: "Inter-Juve, ecco il mio pronostico. Dimarco bene grazie alla libertà che gli dà Chivu"
- 15:37 Anche il Real Madrid abbandona la Super League: "Raggiunto un accordo con l'EFC per il bene del calcio"
- 15:23 Sky - L'Inter riabbraccia Dumfries: ha svolto parte dell'allenamento con la squadra. Quando è previsto il rientro
- 15:08 I nerazzurri ricordano l'ultimo Inter-Juve di Spalletti a Milano: "Quando Nainggolan ha sfondato la porta"
- 14:54 Il nipote di Meazza: "Felice che mio nonno sia stato il miglior bomber di tutti i tempi. Ma spero Lautaro lo superi"
- 14:40 Coppa Italia, il Como raggiunge l'Inter in semifinale. Sergi Roberto: "Sono orgoglioso, ce lo meritiamo"
- 14:25 Meet & Greet leggendario organizzato al Dolly Noir District da Betsson.Sport: Adriano incontra i tifosi dell'Inter
- 14:10 Sky - Inter-Juve, Barella può tornare subito titolare. Più cautela per Calhanoglu: la 'colpa' è di Zielinski
- 13:56 Zanetti non dimentica la sua Argentina: presente in tribuna per la SuperG in supporto al connazionale Gravier
- 13:41 GdS - "Testa di c***o": la Procura FIGC apre un'inchiesta per l'insulto di Conte all'arbitro Manganiello
- 13:26 Bentivegna ricorda il 'no' all'Inter: "Ero ragazzino, mi avevano condizionato il freddo e la pioggia di Milano"
- 13:12 Juventus, Holm: "Contro l'Inter una grande opportunità, ma la stagione è lunga"
- 12:58 De Winter: "L'obiettivo del Milan è il quarto posto, ma è normale che pensiamo allo scudetto. Io ci credo"
- 12:44 Assist al bacio e gol pesanti: Dimarco è il Betsson Player of the Month di gennaio
- 12:29 GdS - Inter, campionato spaccato in due: così nasce la fuga
- 12:14 GdS - Chivu e Spalletti: differenze e similitudini tra l'allievo e il maestro
- 12:00 FUORI da TUTTO, CONTE ESAGERA! ARBITRI e SFORTUNA: non è mai COLPA SUA. Il paragone con CHIVU è...
- 11:45 Kaladze: "Milan fuori dalla Champions? Allegri sta facendo un gran lavoro"
- 11:30 La Stampa - McKennie, Vlahovic, Muharemovic: triplo derby d'Italia sul mercato
- 11:16 UFFICIALE - Rachele Giudici firma con l'Inter fino al 2028, l'annuncio del club: "Primo contratto da professionista"
- 11:02 Calcoli da rifare: Boninsegna è a quota 174 gol! "Per Lautaro è una buona notizia..."
- 10:48 GdS - Akanji vs Bremer: sfida a distanza tra i perni di Chivu e Spalletti
- 10:34 Como, Butez: "Con l'Inter ci divertiremo. Ma prima abbiamo qualche partita importante da fare"
- 10:20 A Nicola il Gentleman Serie B intitolato a Simoni: "So cosa significa. Mi insegnò che..."
- 10:06 De Zerbi, fine della corsa all'OM: accordo tra club e allenatore per la risoluzione consensuale
- 09:52 TS - Calhanoglu, dalla Turchia spingono per il ritorno ma l'Inter pensa al rinnovo
- 09:38 TS - Barella e Calhanoglu dal 1' per Inter-Juventus? Chivu riflette: la situazione
- 09:24 TS - Mkhitaryan-Inter, possibile rinnovo: la dirigenza riflette sull'armeno
- 09:10 CdS - Barella e Calhanoglu recuperati. Chivu è sempre cauto con i rientri, ma...
- 08:56 GdS - San Siro già tutto esaurito per l'attesissimo Inter-Juventus. La novità riguarda il terreno particolarmente sollecitato dopo lo show olimpico
- 08:42 CdS - Mkhitaryan, cambia tutto? L'Inter adesso valuta il rinnovo. E la sua idea è...
- 08:28 GdS - Chivu riabbraccia Calhanoglu e Barella: uno titolare con la Juve. Su Dumfries...
- 08:14 GdS - Sommer addio, l'Inter in pole per Vicario: ecco perché piace così tanto. Ma spunta la Juventus...
- 08:00 Conte amaro: "Siamo usciti dalla Coppa Italia? E che posso farci? Ora rimane il campionato". Poi riprende Mourinho
- 05:30 Milan e Inter a un mese dal derby della Madonnina
- 00:02 Napoli, Conte: "Scudetto? Siamo seri, l'Inter davanti viaggia". Poi attacca gli arbitri: "Non una buona stagione"
- 00:00 Biciclette e retropensieri