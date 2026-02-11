L'Inter U23 non riesce a portare a casa l'intera posta in palio nonostante un Lumezzane in 10 uomini dal 50': finisce 0-0 a Monza. Dopo un primo tempo equilibrato, i nerazzurri hanno preso campo nella ripresa. Bravo in più occasioni il portiere Drago, migliore in campo nei rossoblù e non solo, protagonista di diverse buone parate tra cui un gran miracolo su Lavelli. Anche il collega Calligaris ha messo la propria firma sulla gara, neutralizzando uno slalom di Rocca al 53'. E' stata l'ultima occasione della gara per il Lumezzane, anche se nel finale la squadra di Vecchi non è riuscita a imprimere il proprio marchio sulla gara, con le maglie della difesa ospite che si sono strette al punto da soffocare l'attacco dell'Inter. Un punto agrodolce quindi per i nerazzurri, che vengono superati dal Trento in classifica ma restano al settimo posto agganciando il Cittadella.

IL TABELLINO

INTER U23-LUMEZZANE 0-0

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Stante, Prestia, Cinquegrano; Cocchi, Bovo (dal 69' Berenbruch), Fiordilino (dall'83 Kaczmarski), Topalovic (dal 75' Mosconi) Kamaté; Lavelli (dall'83 Agbonifo), La Gumina (dall'83' Iddrissou)

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Alexiou, Venturini, David, Bovio, Amerighi.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammoniti: Lavelli (45'+3), Agbonifo (90'+5)

LUMEZZANE (4-2-3-1): Drago; Mancini, Deratti, Stivanello, Moscati; Rocca (dal 90' Colangiuli), Paghera; Iori (dal 65' Anatriello), Rolando (dal 90' Riahi), Ghillani (dal 58' Ndiaye); Caccavo (dal 65' Ferro).

A disposizione: Filigheddu, Battagliola, De Marino, Napolitano, Scanzi, Monachello.

Allenatore: Emanuele Troise.

Ammoniti: Deratti (14'), Stivanello (45'+5), Rocca (77')

Espulso: Deratti (50')

Arbitro: Leorsini (sez. Terni)

Assistenti: Mititelu, Fumagallo

Quarto ufficiale: Gandino

RIVIVI IL LIVE

22.28 - Finisce così: pareggio a reti bianche all'U-Power Stadium di Monza

90'+5 - Ammonito Agbonifo. Fallo su Stivanello. Partita che ormai è ai titoli di coda.

90'+1 - Cinque di recupero.

90' - Ultimi cambi di serata, sono del Lumezzane: fuori Rocca e Rolando per Colangiuli e Riahi.

88' - Berenbruch calcia da fuori area: tiro deviato e Drago mette in corner.

83' - Triplo cambio per l'Inter: dentro Iddrissou, Agbonifo e Kaczmarski per La Gumina, Lavelli e Fiordilino.

78' - La Gumina non riesce a fare 1-0! Berenbruch porta palla sulla sinistra e mette un traversone forte a mezz'altezza. La Gumina apre il piattone ma non inquadra la porta.

77' - Ammonito Rocca, duro su Berenbruch.

75' - Entra Mosconi, esce Topalovic: un esterno d'attacco puro ora per l'Inter U23.

69' - Aumenta il potenziale offensivo l'Inter: fuori Bovo, dentro Berenbruch.

68' - Ora c'è il forcing dell'Inter. Questa volta ci prova Fioridilino: conclusione smorzata e Drago blocca.

66' - Colpisce di testa Prestia su corner: ancora Drago, bravo a respingere.

64' - Troise cambia ancora: fuori Caccavo per Ferro, fuori Iori per Anatriello.

60' - Drago miracoloso! Parata pazzesca su Lavelli. Bel cross da destra di Kamaté, Lavelli schiaccia dal limite dell'area piccola e Drago abbassa la saracinesca, alzando sopra la traversa.

59' - Tiro cross di Topalovic che prova a sorprendere Drago. Bravo l'estremo difensore ospite, che non ci casca e respinge.

58' - Ghillani fa spazio a Ndiaye, un esterno d'attacco lascia il campo per un difensore centrale. Mossa difensiva dopo il rosso a Deratti per Troise.

54' - Clamorosa occasione per il Lumezzane! Pasticcio a centrocampo dell'Inter U23, riparte Rocca. Serpentina e il centrocampista ospite si presenta da solo davanti a Calligaris, prodigioso in uscita.

50' - Rosso per Deratti! Il centrale ospite trattiene Lavelli che sarebbe stato da solo davanti a Drago. Espulsione sacrosanta.

47' - Iniziativa personale di Cinquegrano. Il suo tiro viene respinto da Deratti.

21.38 - Si riparte con il secondo tempo!

21.25 - Primo tempo povero di emozioni da una parte e dall'altra a Monza. Né l'Inter U23 né il Lumezzane sono riuscite a creare granché, con i nerazzurri pericolosi soltanto grazie a Lavelli al settimo minuto. Poi meglio il Lumezzane, che in diverse situazioni ha cercato di mettere in difficoltà la squadra di Vecchi. Brava l'Inter U23 a sventare praticamente sempre le minacce avversarie. Da segnalare il solo tiro a giro di Iori al 34', fuori di poco. Occhio anche alla situazione cartellini: entrambi i centrali del Lumezzane, Deratti e Stivanello, sono ammoniti.

21.21 - Fischia due volte Leorsini. Intervallo, si rientra nel tunnel sullo 0-0.

45+5' - Ammonito Stivanello, fallo tattico su La Gumina.

45+3' - Ammonito Lavelli. La sbracciata c'era ma non c'era la condotta violenta per Leorsini. Comunicato ora il recupero, due minuti da adesso.

45' - Sbracciata di Lavelli su Deratti. Troise si gioca l'FVS.

38' - Il Lumezzane adesso sposta la manovra a destra, Rolando il protagonista. Stante indietreggia forse un po' troppo ma riesce a opporsi al tiro da posizione defilata. Corner per gli ospiti.

34' - Ci prova Iori. Tiro a giro da fuori area che non trova lo specchio, ancora dal centrosinistra.

28' - Spinge il Lumezzane ora. Azione insistita dei rossoblù che però la difesa nerazzurra riesce ad arrestare, seppur con un po' di sofferenza. Rocca aveva avuto la chance per calciare, reattivo Fiordilino ad opporsi al limite dell'area di rigore. Poi liberano in due tempi Topalovic e Cocchi.

25' - Cross pericoloso di Iori: bravo Stante a liberare dopo che in precedenza aveva perso il duello con Caccavo.

20' - Ancora l'Inter pericolosa con il cross dalla destra. Questa volta il suggerimento di Cinquegrano giunge a destinazione. Il colpo di testa di Cocchi però è debole: Drago blocca in tuffo.

14' - Ammonito Deratti. Il centrale del Lumezzane aveva perso La Gumina su rinvio lungo ed è stato costretto a strattonare l'attaccante nerazzurro.

7' - Occasione Inter! Lavelli tenta la soluzione personale. L'attaccante dopo un paio di dribbling in transizione rientra sul destro e prova il tiro a giro sul secondo palo. Palla a una manciata di centimetri dall'incrocio.

2' - Arriva al cross da destra l'Inter. Kamaté imbuca per Cinquegrano, bravo a sovrapporsi. Il suo traversone rasoterra poi è impreciso, libera la difesa.

20.31 - Si comincia! Primo pallone per gli ospiti.

20.28 - Squadre in campo. Inter in nerazzurro, Lumezzane in bianco con maniche rossoblù.

20.19 - In attesa dell'inizio della gara premiato La Gumina, giocatore del mese di gennaio del girone A.

Dopo la sconfitta di Trieste l'Inter U23 ha subito modo di rifarsi. Nel 26esimo turno del girone A di Serie C, infrasettimanale, i nerazzurri ospitano il Lumezzane. Una sfida importante non solo per il morale, ma anche per la classifica. L'Inter, infatti, nell'ultimo turno è passata dal quarto al settimo posto: fondamentale quindi trovare i tre punti per evitare di essere risucchiati nella lotta playoff. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita in programma alle 20.30 all'U-Power Stadium di Monza.