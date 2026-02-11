"Se giocherei mai all'Inter? Adesso sono al Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si può mai sapere. Ma ora pensiamo a quest’anno". Lo ha detto Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan, rispondendo alla domanda di un bambino durante la sua ospitata su 'Panini Sport Italia'. Una frase per la quale, visto il tam tam sui social, il classe 2008 ha dovuto fare una precisazione: "Non accetto che una risposta data per non deludere dei bambini e per rispetto delle società sia stata strumentalizzata per creare false notizie. Il mio milanismo non può essere messo in discussione da nessuno", ha scritto su Instagram.