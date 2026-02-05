Mauro German Camoranesi riparte da Cipro. L'ex giocatore di Juventus e Verona è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Anorthosis Famagosta al posto del georgiano Temuri Ketsbaia, esonerato dopo la sconfitta per 2-0 sul campo del Chloraka. Camoranesi, campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi, allenerà quindi la squadra dove milita l'ex interista Stefano Sensi, attualmente undicesima in classifica con 20 punti raccolti in altrettante giornate di campionato.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 05 febbraio 2026 alle 07:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print