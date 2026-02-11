"Ho spinto e ho dato tutto, ho messo la mano più lunga possibile. Non ho fatto bene prima ma penso che la squadra abbia fatto un buon lavoro", così Jean Butez ha spiegato ai microfoni di Sport Mediaset la parata del rigore di Lobotka, intervento del portiere del Como decisivo alla qualificazione in semifinale di Coppa Italia, dove i comaschi troveranno i cugini dell'Inter.

Arriva una semifinale storica contro l'Inter, c'è da divertirsi?

"Si, prima abbiamo qualche partita importante ma queste sono fatte per divertirsi e fare qualcosa di grande per tutta la società e i tifosi".